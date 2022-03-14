Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına Pekbolat yeniden seçildi

Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen genel kurulda oda üyelerinden 274'ü oy kullandı.

Genel kurulda, 203 oy alan Ertuğrul Pekpolat rakiplerini geride bırakarak, yeniden Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına seçildi.

Genel kurulda diğer adaylar Çetin Gül 145 ve Kaşif Ocak 25 oy alırken bir oy da geçersiz sayıldı.

Pekbolat katılımcılara ve kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Genel kurul sürecini geride bıraktık bundan sonra oda üyelerimize hizmet etmek için önümüze bakma zamanı." dedi.

Pekpolat başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulunda Murat Dadaşoğlu, Sadi Bozkurt, Veli Tunçay, Cemal Gürkanlı, Asım Taşkın ve Halil Kaya yer aldı.

Odanın Denetim Kurulu ise Vahdet Yıldız, Yüksel Civelek ve Mehmet Tan isimlerinden oluştu.

Genel kurula, SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ile davetliler katıldı.