Havza OSB Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Havza Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi ve Havza OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Dağlı, Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen toplantıda, elektrik, su, yağmur ve Telekom hattı ile kanalizasyon altyapısı tamamlanan, konumunun avantajıyla yatırımcılar tarafından yoğun talep alan Havza OSB'nin doğal gaz altyapısının da 2022 yatırım programına alınmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Havza OSB'nin doğal gaza kavuşmasıyla çok daha cazip hale geleceğini ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edeceğini belirten Dağlı, "Bu da daha çok yatırım ve daha çok istihdamla Havza ve ilimiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için üretim yapan yatırımcıları her anlamda desteklemeye ve yatırım yapma noktasında işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda Havza OSB'ye doğal gaz arzı, OSB alanını genişletme çalışmaları, 2022 bütçesi, yeni yatırımcıların parsel talepleri ve diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Dağlı ve beraberindekiler, toplantının ardından Havza TSO Meclis Toplantısı'na katılarak Meclis Başkanı Mustafa Başaran ve Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantıya Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de katıldı.