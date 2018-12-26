Havza Osb'deki Çalışmalar Değerlendirildi

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yürütülen çalışmalar, müteşebbis heyeti toplantısında ele alındı.

Havza OSB Müteşebbis Heyeti, Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında toplandı.

Kaymak, Havza Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan toplantıda, Havza OSB'nin bölge adına önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Havza OSB bizim için önemli. Özellikle iç bölgede istihdam ve istihdama bağlı göçün önüne geçilmesi adına yatırımların hayata geçmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Havza OSB'de arsa tahsislerinin başlamasının ardından yer tahsisi yapılması bizler adına sevindirici."

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar da OSB'de devam eden altyapı güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İlk yatırımcımız fabrikası kurmak için inşa çalışmalarına başladı. İnşallah Havza OSB, bölgenin hem ekonomik hem de istihdam anlamında merkezi haline gelecek." dedi.

Toplantıda daha sonra Havza OSB arsa tahsis teşvikleri, yatırımlara devlet yardımları, arsa tahsisi yapılan firmalar hakkında bilgiler verildi ve 2019 yılı bütçesi karara bağlandı.

Toplantıya Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Kaynak: AA