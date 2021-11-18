Havza OSB'de yaklaşık 40 kişinin istihdam edileceği yatırıma yer tahsisi yapıldı

Havza Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, Havza OSB'de 10 milyon dolara mal olacak ve yaklaşık 40 kişi istihdam edilecek yeni bir yatırım için yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Havza OSB'de yem üretimi yapacak Blacksea Agua Feed Group firmasının talebi üzerine yapılan incelemeler üzerine firmaya 24 bin metrekare arsa tahsisi yapıldığını belirtti.

Yatırım 24 ay içinde üretime geçmesi planlandığını belirten Acar, "10 milyon dolara mal olacak ve tamamlandığını 40 kişiye iş imkanı sağlayacak olan yatırım için yer tahsisi süreci tamamlandı. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yatırımcı iş insanı İsmail Kobya'nın katılımları ile yer tahsis protokolümüz imzalandı." dedi.

Havza OSB'ye her geçen gün yatırımcı ilgisinin arttığını söyleyen Acar, "Gelen talepler bunun göstergesi. Havza OSB yatırımcılara sunmuş olduğu imkanlar ile öne çıkıyor. Yapılacak genişleme çalışmaları ile 4 bin 500 dekar alana ulaşacak olan Havza OSB daha çok yatırımcı kabul edecek. Böylelikle Havza'da ve bölgede istihdam sorununun çözümüne katkı sunacak. Yapılacak olan yeni yatırım hem ilçemize, hem ülkemize hem de yatırıcımıza hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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