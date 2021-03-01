Havza OSB'de palet ve konteyner üretecek fabrikanın temel çalışmaları tamamlandı
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Havza OSB'de palet ve konteyner üretecek fabrikanın temel çalışmaları tamamlandı

01.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:32
Havza OSB'de palet ve konteyner üretecek fabrikanın temel çalışmaları tamamlandı

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) palet ve konteyner üretimi yapacak fabrika için temel çalışmaları tamamlandı.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) palet ve konteyner üretimi yapacak fabrika için temel çalışmaları tamamlandı.

Üçler İnşaat tarafından Havza OSB ve bölgedeki fabrikaların palet ve bölgenin konteyner taleplerini karşılamak amacı ile kurulan fabrikanın nisan ayında üretime çekmesi planlanıyor.

Üçler İnşaat'ın ortaklarından Havzalı İş İnsanı Yahya Şenkal, 12 bin metrekarelik alanın 3 bin metrekaresinde ahşap palet ve konteyner üretimi yapacaklarını belirterek, "Burada 8 milyon liralık yatırım yapacağız. İnşallah kendi öz kaynaklarımız ile fabrikamızı kurup üretime ve istihdama destek vermeyi hedefliyoruz. İlk etapta 30 kişi istihdam edeceğiz. Bu sayı daha sonra 50 kişiye çıkacak." dedi.

Kendisinin de Havzalı olduğunu ve 30 yıl gurbette çalıştığını ifade eden Şenkal, "30 yıl Rize başta olmak üzere Karadeniz'in çeşitli yerlerinde gurbette kaldım. Gurbetin ne olduğunu biliyorum. Ben Havzalıyım ve memleketimi seviyorum. Allah bizlere buraya yatırım yapmayı nasip etti. Bunun için mutlu ve gururluyum. Tüm Havzalı yatırımcıları Havza, Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet ediyor ve bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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