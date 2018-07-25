Havza Osb'de İlk Yer Tahsisi Yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk yer tahsisi yapıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odasında yer tahsisi protokol imza törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Havza ilçesi için önemli bir tarihe şahitlik ettiklerini söyledi.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa satışı yapmaya başladıklarını aktaran Kaynak, "Arkoz Gazbeton'a 70 milyonluk yatırım için arsa tahsisi kesinleşiyor ve sözleşme yapılıyor. Bir yıl içinde üretime başlayacaklar. Havza için çok önemli. Samsun için de çok önemli. Samsun'da sahil kenarında yeni yatırımcı istemiyoruz. Hem denize yakın olması nedeniyle turistik amaçlı kullanılması, hem de Bafra ve Çarşamba Ovalarının toprak yapısının verimli olması ve buraların birinci sınıf tarım alanı olması nedeniyle fabrika olarak kullanılmasını istemiyoruz. Havza OSB'de arsa tahsislerinde yüzde 80 desteklemeden faydalanmaktalar. Çok yatırımcı gelmesini istiyoruz. Bu nedenle Arkoz Gazbeton'a teşekkür ediyoruz. Biz Samsun'da istihdamın arttırılması, üretimin arttırılması acısında Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler doğrultusunda yoğun gayret içerisindeyiz." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Organize Sanayi Bölgesi'nin 10 yıllık süre sonunda bu noktaya geldiğini belirterek, "Özellikle son 4 yıllık süreçte Havza OSB'de önemli gelişmeler oldu. Havza OSB'de bin dönümlük alanda altyapı tamamlandı ama yaklaşık 9 bin dönümlük genişleme alanı ile büyük yatırımcılara hizmet verebilecek büyüklükte." diye konuştu.

Gemikaya Holding Arkoz Gazbeton Genel Müdürü Murat Avcı da hedeflerinin tesisi 10 ay içerisinde işler vaziyete getirmek olduğunu dile getirdi.

Ardından Vali Kaymak ile şirket genel müdürü Murat Avcı yer tahsisi protokolünü imzaladı.