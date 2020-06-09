Havza OSB'de 25 milyon liralık yatırım için yer tahsisi Samsun'un Havza ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 25 milyon lira tutarında iki yatırım için yer tahsisi yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 25 milyon lira tutarında iki yatırım için yer tahsisi yapıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve yatırımcılar Ali Turhan ile Gülten Tezol arasında atılan imzalarla iki firmaya, biri 5 bin, diğeri de 5 bin 700 metrekarelik arsaların tahsisi gerçekleştirildi.

Yılmaz, Havza OSB'ye talebin giderek arttığını belirterek, "İnşallah Havza önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş, göç alan bir ilçe olacak. Bizim için tahsis yapmaktan önemlisi yatırımını bir an evvel hayata geçirecek ve istihdam sağlayacak yatırımcılar. İlk firmamız üretime başladı. Kısa süre sonra diğer firmalarımız da üretime başlayarak istihdam sağlayacaklar." dedi.

Özdemir ise Havza OSB'nin sanayicilere nakliye açısından çok büyük avantaj sunduğuna dikkati çekerek, "OSB'miz konumu ve içinden geçen demir yolu ile yatırımcılar için önemli avantajlar sağlamakta. Bu imkanların daha iyi hale gelmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Pandemi ortamında üretime ve istihdama destek olacak büyük yatırımlara imza atan firmalarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Acar da Havza OSB'de yatırım yapan firmaların ilk etapta 250 kişiyi istihdam edeceklerini anlatarak, "Her iki firmamız da eylül veya ekim ayında yatırımlarına başlayacak ve 1 yıl içinde yatırımlarını tamamlayarak iş başı yapacaklar." ifadesini kullandı.

Ali Turhan, 4 bölgede üretim yapan tesisleri bulunduğunu aktararak, "Burada 10 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlamaktayız. Amacımız bir yıl içinde üretime geçmek. Tüm imalathanelerimizi burada toplayacağız. Hedefimiz ilk etapta 100 kişi istihdam etmek. Tam kapasite çalıştığımızda 500 kişi iş sahibi olacak. Şuan 35 ile ürün sevk etmekteyiz. Burada kurulacak fabrika ile satış zincirimizi ülke genelinde 1500'e çıkartacağız. 2 bin istihdam da bu şekilde sağlayarak ülke ekonomimize can verme gayreti içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Gülten Tezol da baklava üretimi yapılacak fabrikanın 15 milyon liraya mal olacağına belirterek, "İlk etapta 150 kişi istihdam etme amacındayız. Bu sayı ilerleyen zamanda 750'ye kadar çıkacak. Burada günlük 40 ton baklava imal etmeyi hedeflemekteyiz. Yapılacak bu yatırım ile Havza, ülkemizin baklava üretim merkezi haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA