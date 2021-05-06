Havza OSB'de 207 bin 797 metrekare yer tahsisi yapıldı
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Havza OSB'de 207 bin 797 metrekare yer tahsisi yapıldı

Havza OSB'de 207 bin 797 metrekare yer tahsisi yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, Havza OSB'de 15 parselde toplam 207 bin 797 metrekare yer tahsisi yapıldığını belirtti.

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, Havza OSB'de 15 parselde toplam 207 bin 797 metrekare yer tahsisi yapıldığını belirtti.

Acar, Havza OSB'nın kuruluş çalışmalarına 2007 yılında başlandığına işaret ederek, altyapı ihalesinin 2014 yılında yapıldığını ve 2016 yılında yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, Telekom altyapısı, yüksek ve alçak elektrik şebekesi ve enerji nakil hattının tamamlandığını aktardı.

Havza OSB'de ilk yer tahsisinin 2019 yılında yapıldığına işaret eden Acar, "O tarihten itibaren Havza OSB'de 15 parselde toplam 207 bin 797 metrekare yer tahsisi yapıldı. 46 sanayi parseli bulunan OSB'mizde 3 firmamız üretime geçti. Beş firmamız ise inşaatına devam ederken 2 firmamız inşaat hazırlıklarına devam etmekte. Bunlara ilaveten 5 firmamız proje aşamalarını tamamlamak üzere." dedi.

OSB'de yer tahsisi için yeni taleplerin gelmeye devam ettiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Yeni bir yatırımcımız Havza OSB'den yatırım yapmak için 40 bin metrekare alan talebinde bulundu. Havza OSB katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği gibi birçok avantajın bulunduğu 5. Bölge avantajlarından yararlanmakta. Ayrıca kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına da yakın olması nedeniyle nakliye konusunda yatırımcılarımıza çok önemli yararlar sağlamaktadır. Havza OSB mevcut avantajları nedeniyle yatırım yapmak isteyen firmalarımızın büyük ilgisini çekmekte. İki yıl içerisinde sanayi parsellerimizin yüzde 32'si tahsis edilen Havza OSB tamamıyla faaliyete geçtiğinde bölgede istihdam, işsizlik ve göç sorunu çözülecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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