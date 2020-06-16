Havza OSB'de 10 firmaya yer tahsisi yapıldı
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Havza OSB'de 10 firmaya yer tahsisi yapıldı

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza OSB'de 10 firmaya yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

Havza OSB'de 10 firmaya yer tahsisi yapıldı
16.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:16

Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza OSB'de 10 firmaya yer tahsisi yapıldığını bildirdi.

Acar, AA muhabirine, Havza OSB'nin kuruluş çalışmalarına 2007 yılında başlandığını, bin dekarlık alanda yol, su, kanalizasyon, yağmur suyu, Telekom, yüksek ve alçak gerilim elektrik şebekesi ve enerji nakil hattı altyapısının 2016 yılında tamamlandığını söyledi.

Havza OSB'nin ulaşım yolları ve doğal kaynaklara yakınlığı bulunduğuna dikkati çeken Acar, "Yaklaşık 10 bin dekar genişleme alanına sahip Havza OSB, Samsun ve Karadeniz'in en büyük OSB'si olmaya aday. İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan ulaşım güzergahı üzerinde olması, havaalanına 35 dakika, limana 60 dakikada erişimin sağlanabilen Havza OSB'de içinden geçen demir yolu, yatırımcılar için cazip imkanlar sunmakta." dedi.

Havza OSB'de tahsislerin başladığı 2018 yılından bu yana 10 firmaya 104 bin 513 metrekare yer tahsisi yapıldığına işaret eden Acar, "Gerçek ve istihdam oluşturacak yatırımcılara tahsis yapmanın çabası içindeyiz. Bunun da meyvelerini toplamaya başladık." ifadesini kullandı.

Acar, tahsis edilen parsellerde yatırımların hayata geçirilmeye başlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir parselde yatırımcımız üretime başladı. Diğer bir yatırımcımız da kısa süre sonra üretime geçecek. 4 parselde ise temel kazısı ve inşaat hazırlıkları yapılıyor. Tahsisi yapılan parsellerde yaklaşık 153 milyon 400 bin lira değerinde yatırım planlamakta. Yapılan yatırımlar 2 bine yakın kişiye iş ve AŞ sağlayacak. Havza için bir hayalimiz vardı. OSB'de çarkların dönmesi ve istihdamın başlaması hayallerimizin gerçekleştiğinin göstergesi. Havza OSB'nin kuruluş aşamasından bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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