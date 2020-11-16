Havza OSB 10 kat büyüyor
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Havza OSB 10 kat büyüyor

16.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 13:34
Havza OSB 10 kat büyüyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da vatandaşlarla bir araya gelerek, "Havza'daki bin dönüm olan Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) 10 bin dönüme çıkarıyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza'da vatandaşlarla bir araya gelerek, "Havza'daki bin dönüm olan Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) 10 bin dönüme çıkarıyoruz. 10 kat arttırıyoruz. Arkasından bir 10 bin dönümlük alanın daha sınırlarını belirliyoruz. 20 bin dönüme çıkarıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Havza ilçesinde yoğun bir pazar mesaisi geçirdi. Taşkaracaören, Bekdiğin, Kale, Beyköy, Çamyatağı ve Sofular Mahallerinde tamamlanan yolları inceleyen ve ardından da mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Demir, Havza'daki Organize Sanayi Bölgesi'nin 10 bin dönüme çıkarılacağını söyledi. Demir, üretim ve istihdam noktasında çok ciddi gayret içinde olduklarını ifade etti.

Alt yapısını bitiren ilk şehir

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Genel Sekreter İlhan Bayram ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl yol yapımında hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, "Terme'den Vezirköprü, Yakakent, Asarcık'a kadar 17 ilçede 946 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin yollarının ve içme suyunun tamamını önümüzdeki seçime kadar bitiriyoruz. Türkiye'de bu ilk olacak. Alt yapısını bitiren ilk şehir biz olacağız. Bu çalışma ile oluyor. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki sene bin 400 kilometre yolu programa alıyoruz. Sadece kırsalda çalışmıyoruz. Şehir merkezinde de çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Havza OSB 10 kat büyüyor

İlçe belediyeleri ile ortak çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Demir, "Bu yılın bitmesine 1,5 aydan az bir zaman kaldı. Havza'daki yaptığımız çalışmaları görmek için buradayız. İlçelerimizi de kalitede şehircilikte Samsun merkez ayarına taşıyoruz. Böyle bir gayretimiz var. İlçe belediyesi ve büyükşehir ayrımını kaldırdık. Bizim işimiz can tendeyken, akıl baştayken, güç yerindeyken gereken hizmetleri yapmak. Havza'daki bin dönüm olan OSB'yi 10 bin dönüme çıkarıyoruz. 10 kat arttırıyoruz. Arkasından bir 10 bin dönümlük alanın daha sınırlarını belirliyoruz. 20 bin dönüme çıkarıyoruz. Havza'nın gelecekte 125 bin nüfuslu bir ilçe olması için çalışmalarımızı başlattık. Üzerimize düşeni yapacağız. Bu bölge sanayisi, ticareti, kültürüyle müthiş bir şehre dönüşüyor. Bu şehir bölgenin merkezi. Merkez olma hüviyetine yakışır vizyonla birlikte bu şehri kalkındırıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Havza OSB 10 kat büyüyor
Havza OSB 10 kat büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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