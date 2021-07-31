Havza Orman İşletme Şefi Mutlu'dan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, orman yangınları konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, orman yangınları konusunda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Mutlu, yaptığı açıklamada, son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve orman yangınları için yüksek potansiyel taşıyan döneme girildiğini söyledi.

Yüksek sıcaklığın orman yangını riski artırdığını vurgulayan Mutlu, "Hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor ve mevsimsel olarak orman yangın potansiyeli oldukça yüksek bir döneme girmekteyiz. Bu sebeplerden ötürü vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları orman varlıklarımızın korunması için çok önemli." dedi.

Birçok orman yangınının ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıktığını, bunların başında ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması, yakılan ateşin söndürmeden bırakılması, sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması gibi sebeplerin geldiğini anlatan Mutlu, "Bunların yanı sıra orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması, gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması ile cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması orman yangınlarına sebebiyet vermekte." ifadelerini kullandı.

Yangınlar nedeniyle doğanın dengesinin bozulduğuna dikkati çeken Mutlu, "Orman yangınları nedeniyle biyolojik çeşitlilik büyük zarar görür. Ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur. Canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artma görülür. İklim sisteminde bozulmalar görülür. Bunların önüne geçilmesi için halkımızın orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerekli." diye konuştu.

Mutlu, yangına zamanında müdahalenin de önem taşıdığının altını çizerek, "Vatandaşlarımız ormanlık alanda duman veya ateş görmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi ve 177 yangın ihbar hattına zaman kaybetmeden haber verilmelidir. Orman varlıklarımızın, doğanın ve canlıların korunması için halkımızı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu