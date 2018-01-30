Havza'nın Tanıtımı İçin Posta Pulu Bastırıldı

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırıldığını bildirdi.

Havza Belediyesi ile PTT Samsun Başmüdürlüğü işbirliğinde posta gönderilerinde kullanılmak üzere 2 ve 1 liralık özel posta pulu bastırıldı.

Üzerinde Havza Belediye logosu, Havza Atatürk Evi ve Kevser Parkı resimlerinin bulunduğu posta pulları, PTT Samsun Başmüdürü Cemal Saraç tarafından Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e teslim edildi.

Başmüdür Saraç, PTT'nin yeni hizmet kalemlerinden olan "Kişisel pul" hizmetinin 2005 yılında başladığını belirterek, "Hizmetten faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, seçtikleri görsel, fotoğraf, amblem, şirket logosu, evlilik yıl dönümü, kuruluş kutlamaları, doğum günleri gibi özel günler için de pul bastırabilir. Uygulamamız vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlar tarafından oldukça ilgi görmektedir." diye konuştu.

Kişisel pulun mektup postası ve kurye ile kargo gönderilerinin ücretlendirilmesinde kullanılabildiğini anlatan Saraç, bunun anılara değer kattığını kaydetti.

Başkan İkiz ise, Havza'nın daha çok tanıtılması amacıyla pul yaptırıldığını dile getirerek, "Amacımız her platformda Havza'nın tanıtımını yapmak. 81 vilayet ve yurt dışına bütün posta gönderilerine bir logomuz var, onu pul olarak her yere gönderelim dedik. Sağ olsunlar, pul üzerinde çalışan PTT'miz de bize yardımcı oldu. Tüm posta gönderilerimizde Havza'mızı tanıtıcı fotoğraflarından oluşan pullarımızı kullanacağız." şeklinde konuştu.

Daha sonra Saraç, İkiz'e özel pulların büyütülmüş çerçeveli fotoğraflarını hediye etti.

Ziyarete PTT Samsun Başmüdür Yardımcısı Hüseyin Erim ile PTT Havza Merkez Müdürü Şenol Demirci de katıldı.