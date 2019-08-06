Havza Muhtarları Derneği'nden düğün ve kurban uyarısı

06.08.2019 15:26

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, düğünlerde havaya ateş açılmaması ve Kurban Bayramı'nda muhtarların kendilerine verilen görevleri yerine getirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Çavdar, yaptığı açıklamada, yaz döneminde düğünlerin arttığını acı olayların yaşanmaması için düğünlerde havaya ateş açılmaması gerektiğini söyledi.

Muhtarlardan üzerilerine düşen görevi yapmalarını isteyen Çavdar, "Bu konunda muhtarlarımıza önemli görevler düşmekte. Malum her zaman haberlerden takip ettiğimiz acı olayların bizlerinde başına gelmemesi için gerekli uyarıları ve tedbirleri almalıyız." dedi.

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpelerinin mahalle muhtarları tarafından Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilmesi gerektiğini hatırlatan Çavdar, şunları dile getirdi:

"Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda bu konunda mahalle muhtarlarımıza da görevler düşmekte. Muhtarlarımızın yine mahallelerde kendi imkanları ile kurban kesen vatandaşlarımızın genel temizlik kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulunmaları hem çevre hem de insan sağlığı acısından önem arz ediyor. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım."

Kaynak: AA