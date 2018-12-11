Havza Muhtarları Derneği İstişare Toplantısı

Havza Muhtarları Derneği tarafından aralık ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Ahmet Çavdar, dernek lokalinde düzenlenen toplantıda, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla mahalle ve mahalle sakinlerinin sorunlarını tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini belirten Çavdar, "Birçoğumuz da yeniden aday. Sizlerden ricam, gerginliğe sebebiyet vermeden bu süreci atlatmamız. Ayrıca Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ahmet Demirdaş kardeşimiz, belediye meclis üyeliği için aday oldu. Kendisine başarılar diliyorum. Dernek olarak kendisini çıktığı bu yolda destekliyoruz." dedi.

Çavdar, düğün ve kutlamalarda silahla havaya ateş açılmasının engellenmesi için muhtarlara önemli görevler düştüğüne işaret ederek, "Muhtarlarımızdan ricam, bu işin üzerine düşelim. Düğün evlerimiz cenaze evlerine dönmesin." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de 23 Aralık'ta ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ziraat odası delege seçimlerinin gerçekleştirileceğini aktararak, "Mevzuat gereği bu ay içinde odamızın delege seçimleri tamamlanacak. Muhtarlardan, seçimlerde görevli arkadaşlarımıza yardımcı olmasını rica ediyoruz. Bir de Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını yaptırmayan çiftçilerimiz için süre, 31 Aralık'a kadar uzatılmıştı. Çiftçilerimizin hak kaybına uğramaları için kayıtlarını yaptırmaları konusunda mahalle sakinlerine duyuru yapmanız önem taşıyor." diye konuştu.

Toplantı, muhtarın talep ve önerilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.