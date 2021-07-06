Havza Müftüsü Nurlu'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı
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Havza Müftüsü Nurlu'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı

Havza Müftüsü Nurlu'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında vatarndaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya çağırdı.

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında vatarndaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya çağırdı.

Nurlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125, yurt dışında ise 925 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşların, "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden bağış yapabilecekleri gibi uygulama mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamalarından kurban vekaletlerini verebileceklerini anlatan Nurlu, ilçe müftülüğü, TDV şubeleri, din görevlilerine de bağış yapılabileceği gibi PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlanabileceğini aktardı.

Bugüne kadar Havza'da 64 kişinin kampanya kapsamında vekaleten kurban bağışında bulunduğunu bildiren Nurlu, "Yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırılmakta. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan kampanyaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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