Havza MTAL derslik ve atölye binası için yer teslimi yapıldı

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile atölye binası için yer tesliminin yapıldığını bildirdi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Ak Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile atölye binası için yer tesliminin yapıldığını bildirdi.

Kayan, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin depreme dayanıksız olduğu için 2020 yılında atölye binası ile birlikte yıkıldığını hatırlattı.

MTAL binalarının yapımının 2022 bütçesine alındığına işaret eden Kayan, "İhale süreci tamamlanan okul binası için ilgili firmaya yer teslimi gerçekleşti. Yeni tip proje uygulanacak olan okul binamızda 16 derslik, resim, müzik, beden eğitimi ve benzeri tasarım beceri atölyeleri, çok amaçlı salon ile toplam 24 derslik olacak. Binada ayrıca mescit, sığınak ve benzeri eklentiler de yer alacak. Atölye binası ise 2 kat ve 8 derslik olarak projede yer almakta. Yaklaşık 2 yıl içerisinde binanın yapım işinin tamamlanması bekleniyor. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

İlçedeki diğer eğitim yatırımlarını da yakında takip ettiklerini vurgulayan Kayan, "Yeni okul binasının ilçemize kazandırılmasında bizleri destekleyen, AK Parti Samsun milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Ersan Aksu'ya, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim." diye konuştu.