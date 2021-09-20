Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden vefalı ziyaret

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta toprağa verilen hayırsever iş insanı Korkmaz Öngel'in kabrini ziyaret etti.

Sağlam, Havza Naciye Öngel İlkokulu, Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu idarecileri, öğrencileri ve diğer okul idarecileri ile birlikte ilçede iki okul yaptıran hayırsever Öngel ailesini iş yerinde ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Sağlam ve beraberindekiler, Korkmaz Öngel, Mehmet Öngel ve eşi Naciye Öngel'in kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Öngel ailesinin ilçeye iki okul kazandırdığını belirterek, "Bu iki okuldan yüzlerce öğrenci mezun oldu ve olmaya devam ediyor. Ailenin eğitime katkıları sadece bununla sınırlı değil, biz bunları biliyoruz ve unutmayacağız." dedi.