Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden vefalı ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden vefalı ziyaret

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden vefalı ziyaret

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta toprağa verilen hayırsever iş insanı Korkmaz Öngel'in kabrini ziyaret etti.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve beraberindekiler, geçtiğimiz hafta toprağa verilen hayırsever iş insanı Korkmaz Öngel'in kabrini ziyaret etti.

Sağlam, Havza Naciye Öngel İlkokulu, Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu idarecileri, öğrencileri ve diğer okul idarecileri ile birlikte ilçede iki okul yaptıran hayırsever Öngel ailesini iş yerinde ziyaret etti.

Aileye taziyelerini ileten Sağlam ve beraberindekiler, Korkmaz Öngel, Mehmet Öngel ve eşi Naciye Öngel'in kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Öngel ailesinin ilçeye iki okul kazandırdığını belirterek, "Bu iki okuldan yüzlerce öğrenci mezun oldu ve olmaya devam ediyor. Ailenin eğitime katkıları sadece bununla sınırlı değil, biz bunları biliyoruz ve unutmayacağız." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden vefalı ziyaret

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi

 Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'Hafta sonu eğitim yapılacak mı?' sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok

Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Hafta sonu eğitim yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Binali Yıldırım
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Hamit Altıntop Binali Yıldırım Şenol Güneş Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Donald Trump Güzel Sözler Şans Oyunları Münir Karaloğlu Hava Durumu Serenay Sarıkaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Havza Milli Eğitim Müdürlüğünden vefalı ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:56:45. #1.12#