Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Arakanlı Müslümanlar için 11 su kuyusu açtırdı
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Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Arakanlı Müslümanlar için 11 su kuyusu açtırdı

Havza Milli Müdürü Uğur Sağlam, Myanmar'da zulüm gören ve Bangladeş'te kamplarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda 11 su kuyu açtırdıklarını bildirdi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Arakanlı Müslümanlar için 11 su kuyusu açtırdı
03.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:18

Havza Milli Müdürü Uğur Sağlam, Myanmar'da zulüm gören ve Bangladeş'te kamplarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda 11 su kuyu açtırdıklarını bildirdi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, İnfak Derneği ile yapılan protokol gereği 25 Mayıs Anadolu Lisesi, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Besim Kazar MTAL, Havza İmam Hatip Ortaokulu, Merkez İlkokulu ve ismini açıklamak istemeyen yardımsever adına su kuyusu açıldığını anlattı.

Yer yüzündeki Müslümanların bir vücut gibi tek parça olduğunu dile getiren Sağlam, "Dünyanın neresinde bir Müslüman coğrafyasında acı varsa biz o acıyı kalbimizde hissederiz. Karınca misali bir damla su ile onlara yardım etsek kendimizi mutlu hissediyoruz. İnsan olarak hangi dilden, hangi ırktan, hangi dinden olduğuna bakmaksızın ihtiyaç sahibine el uzatmamız gerekir. Türkiye gibi dünyanın her yerine iyilik ihraç eden, yardım yapan bir ülkenin mensubu olmaktan gururluyum." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü olarak güzel işlere vesile olmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Sağlam, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz ile ülkemizin yardımlaşma özelliğini pekiştirecek, öğrencilerimize örnek olacak ve oradaki kardeşlerimizin hayır dualarını alacak olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen, katkı sunan, dua eden tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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