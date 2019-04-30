Havza Meslek Yüksekokulu Futbol Turnuvası Sona Erdi

SAMSUN (AA) Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Havza Meslek Yüksekokulu ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza MYO'da eğitim görenlere yönelik turnuvaya 12 takım katıldı.

Futbol antrenörü Mustafa Aksu koordinesinde düzenlenen turnuvanın finali, Havza Şehir Stadı'nda oynandı.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Havza MYO Müdürü Prof. Dr. Adem Asan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akif Bilen, Havza MYO öğretim elemanları Musa Şahin ve Musa Karabacak tarafından verildi.

Uzun, sporun desteklenmesi ve 100. yıl etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlediklerini belirterek, turnuvaya katılan ve destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA