Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO'ya kitap bağışı

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) kütüphanesine Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) kitap bağışı yapıldı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürütülen kitap toplama kampanyasında toplanan kitapları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Özdemir, Havza Makbule Yusuf Ölçer YBO Müdürü Hüseyin Sağlam'a teslim etti.

Özdemir, 10 öğrencinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında 200 kitap toplandığını belirterek, "Öğrencilerimizin topladığı kitaplar ve kendi kütüphanemden aldığım 104 kitap olmak üzere 304 kitap bağışında bulunuyoruz. Hepsi özenle seçildi, öğrencilerimizin gelişime katkı verecek kitaplar. Bir Havzalı olarak ilçemiz öğrencilerine az da olsa katkıda bulunmaktan mutluyum." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da Özdemir ve öğrencilerine teşekkür ederek, "İnşallah salgın sonrası öğrencilerimizi daha zengin bir kütüphane ile karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu