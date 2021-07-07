Havza LGS birincisine plaket ve ödül verildi
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Havza LGS birincisine plaket ve ödül verildi

Havza LGS birincisine plaket ve ödül verildi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Havza ilçe birincisi olan öğrenciye ödül ve plaket verildi.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Havza ilçe birincisi olan öğrenciye ödül ve plaket verildi.

Havza İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Ege Kurtça ile dereceye giren diğer öğrencilere, okulun bahçesinde düzenlenen törenle ödül ve plaketleri verildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek, "Bu başarısından dolayı öğrencilerimizi, ailelerini ve öğrencilerimizin bu başarısına katkısı olan değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğrencimizin bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum." dedi.

İmam Hatip Okulları Platformu Havza Temsilcisi Kadir Kayan da öğrencileri, okul idaresi ve aileleri kazanılan başarıdan ötürü kutladı.

Okul müdürü Erkut Ercan ise her zaman başarı çıtasını yukarıya taşıma gayretinde olduklarını vurgulayarak, "Okul yönetimimiz ve çalışkan öğretmen kadromuzla her daim öğrencilerimizin yanında olduk. Özverilerimizin sonuçlarını bu yıl ki LGS'de de aldık. Öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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