Havza Kızılay temsilciliğinden gazilere gıda yardımı Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan ayı nedeniyle gazilere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği tarafından yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan ayı nedeniyle gazilere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen gıda yardımı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan gazilere Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Muhrip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat tarafından ulaştırıldı.

Çörekçioğlu, Kızılay olarak ihtiyaç sahibi herkese yetişmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, "Gazilerimiz bizim için öncelikli aileler olup, onlara ziyaret gerçekleştirdik. Gıda, giyim, kavurma yardımında bulunduk. Ramazan ayı içerisinde dağıtılması gereken yardımlarımızı tamamıyla dağıtmış bulunmaktayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Muhrip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ise yardımlar nedeniyle emeği geçenlere gaziler ve aileleri adına teşekkür etti.

Kaynak: AA