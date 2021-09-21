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Havza Kaymakamı Nayman muhtarlarla bir araya geldi

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza Kaymakamı Nayman muhtarlarla bir araya geldi

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, muhtarlarla bir araya geldi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, muhtarlarla bir araya geldi.

Havza Muhtarları Derneği tarafından, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya katılan Kaymakam Nayman, Havza'da daha önce görev yapmanın avantajı ile çalışmalarına başladığını söyledi.

İlçede 2017'den bu yana güzel gelişmeler olduğunu ancak ilçenin göç verdiğini ifade eden Nayman, "Bunun önüne geçmek adına Havza OSB çok önemli. İnşallah buraya gelecek tüm yatırımcılarımıza elimizden gelen tüm destekleri vereceğiz ve Havza istihdam sorunu çözülmüş göç alan bir ilçe olacak. Tüm muhtarlarımıza kapımız açık. Mahallesi için bir talebi olan tüm muhtarlarımıza yardımcı olmak görevimiz." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İnşallah Havza kısa sürede önemli gelişmelere sahne olacak. Havza OSB hızlı bir şekilde büyüyor ve talep görüyor. Birkaç yıl içinde faaliyete geçecek fabrikalar ile ilçemizde istihdam ve göç bitecektir. Bir yerde sorun yok demek sorunun kendisidir. Önemli olan zamanı ve finansı doğru yöneterek bu sorunları aciliyet sırasına göre çözüme kavuşturmaktır. Halkımızın talepleri doğrultusunda ve aciliyet durumuna göre çalışmalarımız planlanmakta ve devam etmekte." dedi.

Toplantıda konuşan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ise Kaymakam Nayman'a tüm muhtarlar adına görevinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı asayiş olayları, Havza İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak düğünlerde silah atılması konusunda, Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ise anız yakılması konusunda uyarılarda bulundular.

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve mahalle muhtarları katıldı.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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