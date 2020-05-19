Havza, Kavak ve Vezirköprü'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu Havza, Kavak ve Vezirköprü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Havza, Kavak ve Vezirköprü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Havza ilçesinde vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu, aynı anda Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen programda ise Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, polis memurları, zabıta personeli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ellerinde bayraklar ile İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Bu arada saat 19.19'da Havza Belediyesi ses sisteminden de İstiklal Marşı yayını yapıldı.

Kavak'ta da saat 19.19'u gösterdiğinde balkonlardan İstiklal Marşı okundu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da istiklal meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak ellerindeTürk bayrağı ile belediye ses sisteminden seslendirilen İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İstiklal Marşı okuyanlardan 65 yaşındaki Güler Akdeniz, "Biz bu topraklarda rahat ve huzur içinde yaşayabiliyorsak, Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. Bir bebek annesiz büyür ama vatansız asla edemez." diye konuştu.

Vezirköprü ilçesinde protokol üyeleri ve vatandaşlar saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ise belediye önündeki alanda İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Vatandaşlar ise belediye hoparlöründen verilen İstiklal Marşı'na evlerinin balkonlarından eşlik etti. İstiklal Marşı sonrasında belediye hoparlöründen milli marşlar çalındı.

Kaynak: AA