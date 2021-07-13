Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk başladı

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahları kurulmaya başlandı.

Havza ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme tezgahları kurulmaya başlandı.

İlçenin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 5 liradan, balta ve satırlar ise 7 ila 10 arasında bileniyor.

Açılan bıçak tezgahlarında ise kurbanlık bıçaklar 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

25 Mayıs Mahallesi'nde açtığı tezgahta bıçak bileyen Şemsettin Kaya, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını söyledi.

Kaya, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş yılda bir defa bıçak biletmek için geliyor. Her evde 5-6 bıçak oluyor. Geçen yıl 5 bin kadar bileme yaptık. Bazen satır ve nacak da getirenler oluyor. Allah bereket versin, işlerimiz iyi." dedi.

Sadi Çeri ise bıçakları 5, satır ve nacakları ise 10 liradan bilediklerini anlatarak, "Bıçakları biletmek isteyen vatandaşlarımız işlerini son güne bırakmasın. Şu an tezgahımız açık ve rahat rahat bileme işlerini yaptırabilirler. Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma olacak. Vatandaşlar, bıçaklarınızı biletmek için son gün buraya geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacaklar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu