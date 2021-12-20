Havza heyetinden 7 ilden yatırımcılara davet

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindeki heyet 7 ilde iş adamlarını ziyaret ederek Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne( Osb ) yatırıma davet etti.

Heyet; Ankara, Afyon, Denizli, Bursa, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da yatırımları bulunan ve birçoğu Havzalı olan iş adamlarını çalıştıkları yerlerde ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında bölgelerdeki ticaret ve sanayi odaları ile organize sanayi bölge yönetimleriyle de görüşülüp Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı yapıldı, yatırımcılar davet edildi. Üretim tesislerini de ziyaret eden heyet burada iş adamlarından üretim tesisleri ve üretim süreçleri hakkında bilgiler aldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada, yapılan ziyaretlerin Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne daha fazla yatırımcı bulmak ve tanıtımını yapmak için düzenlendiğini belirterek, "Ziyaretlerimiz kapsamında Ankara, Afyon, Denizli, Bursa, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da yatırımları bulunan Havzalı iş insanlarımızda ziyaret ederek Havza Osb'de yatırım yapmaları için kendilerini davet ettik. Havza OSB Havzamız ve bölgemiz için çok önemli. Bölgemizde işsizliğe çözüm olacak OSB'de Havzalı kardeşlerimiz görmek bizlere ayrı bir gurur vesilesi olacak. Şuan OSB'mizde 4 Havzalı yatırımcımız örnek teşkil edecek yatırımlara imza attılar. Yine ziyaret ettiğimiz bölgelerde TSO ve OSB yönetimlerini ziyaret ederek Havza OSB'nin tanıtımı yaptık. Ayrıca Havza OSB'de yatırımı bulunan bölgemiz iş insanlarını da ziyaret ederek kendilerine teşekkür ettik. Tüm iş insanlarımıza misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ise ziyaretlerin Havza adına olumlu geçtiğini belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmek için çalışmaktayız" diye konuştu.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ise el birliği ile Havza için çalışıldığına değinerek, "Her bir yatırımcı bizler için önemli" şeklinde konuştu. - SAMSUN