Havza Hem'den "100. Yılda 100 Eser" Sergisi

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) eğitim alan kursiyerler tarafından "100. Yılda 100 Eser" sergisi açıldı.

Kaymakam Metin Yılmaz, Havza HEM binasındaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin beşikten mezara uzanan bir süreç olduğuna işaret etti.

Halk eğitim kurslarının küçük dokunuşlarla kıymetini bilenler için birçok zenginliği ve güzelliği barındırdığını dile getiren Yılmaz, "Bu zenginliği sağlayan kurslarımıza katılan kursiyerlerdir. Herkesi halk eğitimi merkezlerimize davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve ilçemize gelişinin 100. yılında Milli Mücadele'de ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar ve uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir da halk eğitim merkezinin çalışmalarıyla birçok kişinin iş imkanı bulduğuna dikkati çekerek, belediyenin kısa bir süre sonra faaliyete geçecek proje danışmanlık ve Ar-Ge birimiyle kendi işini kurmak isteyenlere yardımcı olacaklarını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Akif Bilen ise merkezde 2018-2019 eğitim öğretim yılında açtıkları 205 kursta 3 bin 60 kursiyere eğitim verildiğini belirtti.

Kaymakam Adayı Meriç Dinçer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile davetlilerin katıldığı ve konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, daha sonra katılımcılarca gezildi.

Kaynak: AA