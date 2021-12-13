Havza Hayvanseverler Platformu'ndan Kaymakam Nayman'a ziyaret

Havza'da Hayvanseverler Platformu Başkanı Şiple Tunç ve üyeler Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Şiple Tunç, Kaymakam Nayman'a platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tunç, tüm amaçlarının sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, "Daha koordineli ve örgütlü olarak çalışmalar yapmak amacıyla 2018 yılında platformu gönüllüler ile birlikte kurduk. Platform üyelerimizin hepsi kendi bölgelerinde kendi imkanları ile hayvan beslemesi yapmakta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların tedavilerini yaptırmaktadırlar." dedi.

İlçede sokak hayvanlarının sayısının arttığına işaret eden Tunç, "Hayvanların da yaşam haklarına saygı duyarak bu popülasyonun önüne geçmek amacıyla kurumlarımızdan ilçemize hayvan tedavi ve kısırlaştırma merkezinin yapılmasını istemekteyiz. İlçemizde hayvansever bir kaymakamın olması bizim için bir şanstır, kendisine gönüllülerimiz ve hayvanseverler adına teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaymakam Nayman, insanların sahipsiz hayvanlar ile sokakları ve hayatı paylaşma durumda olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"İlçemizde düzenlenen Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması sonrası ödül olarak verilen mamalar Havza Kaymakamlığına teslim edildi. Bu mamaların dağıtımını sizlerle beraber ve sizlerin belirleyeceği insan yoğunluğunun az olduğu besleme noktaları oluşturarak dağıtabiliriz. Bu konuda gerekirse sizlere araç noktasında da yardımcı oluruz. Tedavi ve kısırlaştırma merkezi noktasında elimizden gelen yardımı yapacağız. Ben de bir hayvanseverim. Geçmişte 30'a yakın köpeğe aynı anda baktığım oldu. Yeni çıkan kanunlar kapsamında sokalar yaşam alanları sayılan sokak hayvanlarının haklarını gözetirken, şehirden uzak besleme noktaları oluşturularak vatandaşlarımızın da olumsuzluk yaşamamaları için tedbir almış oluruz. Gönüllülerden oluşan platformunuza çalışmaları ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim."

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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