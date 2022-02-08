Havza Hayvansever Platformu üyeleri sokak hayvanlarını besledi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Hayvansever Platformu üyeleri, Havza Kaymakamlığından temin edilen mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

Havza Hayvansever Platformu Başkanı Şiple Tunç ve platform üyesi hayvanseverler ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde oluşturulan besleme noktalarında sokak hayvanlarını besledi.

Tunç, Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması sonrası ödül olarak dağıtılan ve yarışmaya katılan köpek sahipleri tarafından Havza Kaymakamlığına hediye edilen mamalardan sokak hayvanlarının beslenmesi için Havza Hayvansever Platformu'na da verildiğini belirtti.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman tarafından platforma verilen mamaların gönüllü hayvan dostlarına dağıtılarak özellikle kırsal mahalle ve şehir merkezinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanıldığını belirten Tunç, "Kaymakamlığımızdan teslim aldığımı aldığımız 45 torba mama hayvansever dostlarımıza dağıtıldı ve bu mamalar ile kırsal mahallelerimiz ve ilçe merkezinde besleme yapılmaya başlandı. Havza Kaymakamlığımızdan bugüne kadar toplam 75 torba mama aldık. Platform üyelerimize verdikleri destek için Kaymakamımız Sayın Cengiz Nayman'a gönüllülerimiz ve hayvanseverler adına teşekkür ederiz." dedi.

Hayvansever Tuğba Zengin ise besleme yaptıkları kırsal mahallelere mama bıraktıklarını belirterek, "Elimizden geldiği kadar can dostlarımıza destek olmak için çalışıyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.