Havza Halk Eğitim Merkezi'nde üniversite hazırlık kursları başladı - Haberler
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Havza Halk Eğitim Merkezi'nde üniversite hazırlık kursları başladı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza Halk Eğitim Merkezi'nde üniversite hazırlık kursları başladı

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan üniversite hazırlık kurslarını ziyaret etti.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan üniversite hazırlık kurslarını ziyaret etti.

Sağlam, Havza Halk Eğitim Merkezince merkez binasında mezun olan öğrencilerin desteklenmesi ve yetiştirilmesine yönelik eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere açılan üniversite hazırlık kurslarını ziyaret ederek kurslar hakkında Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül'den bilgi aldı.

Ergül, kursların 15 Eylül tarihinde başladığını ve kesintisiz olarak 5 Haziran tarihine kadar devam edeceğini, eşit ağırlıkta 18, sayısalda 10 toplam 28 kursiyerin kurslara katıldığını söyledi.

Sağlam, kursiyerlere çok ve disiplinli çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Bir hedef belirlemeniz ve bu hedefe ulaşmak için disiplinli çalışmanız şart. Sizlere başarılar diliyorum." dedi.

Sağlam daha sonra Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bilgisayar kursunu ziyaret etti.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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