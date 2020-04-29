Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları yüz siperliği imal ediyor Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında kapalı bulunan spor tesislerinde görevli Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları yüz siperliği imal ediyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında kapalı bulunan spor tesislerinde görevli Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları yüz siperliği imal ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığından temin edilen malzemelere ile Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binasında atölyeye çevrilen toplantı salonunda imal edilen yüz siperleri öncelikle sağlık, güvenlik ve belediye çalışanları olmak üzere ihtiyaç duyan kamu kurumlarına dağıtılacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ilk etapta 500 adet yüz siperliği imal etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bakanlığımızdan temin ettiğimiz malzemeler ile hızlı bir şekilde imalatta başladık. Öncelikle sağlık, güvenlik ve belediye çalışanları olmak üzere ihtiyaç duyan kamu kurumlarına dağıtacağız. İhtiyaç olması durumunda daha fazla üretim yapmayı planlamaktayız." dedi.

İmal edilen yüz siperliklerin bir kısmı Havza Belediyesine teslim edildi.

Yüz siperliklerini teslim alan Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt memnuniyetini dile getirerek, "Kovit-19 salgınında yoğun mesai harcayan temizlik işleri personelimiz adına Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile müdürlük çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA