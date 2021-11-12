Havza Gençlik Merkezinden Atatürk Haftası ziyareti - Haberler
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Havza Gençlik Merkezinden Atatürk Haftası ziyareti

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza Gençlik Merkezinden Atatürk Haftası ziyareti

Havza Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Atatürk Evi ziyaret edildi.

Havza Gençlik Merkezi tarafından Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında Havza Atatürk Evi ziyaret edildi.

Havza Gençlik Merkezi Gezi Kulübü öğrencileri, Havza Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, Atatürk'ün Havza'ya gelişi ve ilçede kaldığı sürece yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Öğrenciler, daha sonra Atatürk Evi'ni gezdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, Havza'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki yerinin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimize, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yaktığı Havza'nın ülkemiz için ne denli önemli bir şehir olduğu bilincini oluşturmak için geziyi düzenledik. İnşallah hafta boyu Gençlik Merkezimizde farklı kulüplerde olan öğrencilerimiz ile Atatürk Evi ziyaretlerimiz devam edecek." dedi.

Havza Gençlik Merkezinden Atatürk Haftası ziyareti

Havza Gençlik Merkezinden Atatürk Haftası ziyareti

Havza Gençlik Merkezinden Atatürk Haftası ziyareti

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AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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