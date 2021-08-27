Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
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Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle açılan yaz Kur'an kursları için kapanış programı düzenledi.

Havza'da Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle açılan yaz Kur'an kursları için kapanış programı düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayatın her anında eğitim ilkesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yaz dönemini verimli geçirmek adına Havza Halk Eğitim Merkezimiz ve Gençlik Merkezimiz tarafından açılan Kur'an kurslarımıza çok sayıda çocuğumuz katıldı. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah dinine, vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından sahnelenen semazen gösterisinin sonunda kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklara hediyeleri Sağlam ve davetliler tarafından verildi.

Programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer uzun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül, Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ile kursiyerlerin aileleri katıldı.

Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
Havza Gençlik Merkezi'nde yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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