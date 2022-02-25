Havza Devlet Hastanesinde 2021 yılında 211 binin üzerinde hastaya hizmet verildi

Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeci, geçen yıl 211 bin 414 hastaya hizmet sunulduğunu bildirdi.

Keçeci, yaptığı açıklamada, 100 yataklı Havza Devlet Hastanesinde 2021 yılında 211 bin 414 kişiye hizmet verildiğini, insan odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Hizmet verilen hastalardan 2 bin 895'inin yatarak tedavi gördüğünü anlatan Keçeci, 11 bin 689 kişinin de diş polikliniğinden yararlandığını belirtti.

Geçen yıl hastanelerinde 120 bin 939 poliklinik hizmeti verildiğini, acil serviste ise muayene sayısının 83 bin 400 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Keçeci, şöyle devam etti:

"Ameliyat sayısı 1990, günübirlik ameliyat sayısı 2 bin 190, tomografi 12 bin olurken, 18 diyaliz hastasına 3 bin seans diyaliz hizmeti sunuldu. Hastanemizde 2 genel cerrah, 3 dahiliye, 1 üroloji, 1 göz, 1 kulak burun boğaz, 1 biyokimya, 1 enfeksiyon, 2 çocuk, 2 anestezi, 1 ortopedi, 1 radyoloji, 1 kadın doğum ve 1 fizik tedavi olmak üzere toplam 18 uzman, 15 pratisyen hekim, 4 diş hekimi, 3 eczacı, 86 hemşire, 19 ebe, 1 psikolog, 2 diyetisyen ve 2 fizyoterapist görev yapıyor. Genel idare sınıfı sağlık çalışanı 116, diğer sağlık çalışanı sayısı ise 64 olmak üzere toplam 330 kişi ilçeye ve bölgeye sağlık hizmeti vermektedir. Genel servislerde 80 yatak bulunan hastanede birinci ve ikinci seviye yoğun bakım ile palyatif bakım servisinde 10'ar yatak bulunmakta."

Keçeci, hastanelerinde TURKOVAC Kovid-19 aşısını da uygulamaya başladıklarını kaydetti.