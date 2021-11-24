Havza'dan kısa kısa

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit Öğretmen Ayhan Kural'ın annesi ziyaret edildi.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi çalışanları ve Okul Destek (ODES) Projesi kapsamındaki öğrenciler, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görev yaparken 16 Eylül 1993'te ilçe merkezindeki düğün töreninden kaçırılarak şehit edilen öğretmen Ayhan Kural'ın Ladik ilçesinin Oymapınar Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti ve mezara karanfil bıraktı.

Daha sonra sosyolog Aslıhan Aksu ve psikolojik danışman Sefa Esen ile öğrenciler, şehit öğretmenin Havza'da ikamet eden annesi Gülbeyaz Kural'ı evinde ziyaret etti.

Gülbeyaz Kural, oğlunun 28 yıl önce şehit olduğunu dile getirerek, "Acımız yine aynı acı. Vatanımız sağ olsun. Devletimizden Allah razı olsun, beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 24 Kasım bir öğretmen annesi, hem de şehit bir öğretmen annesi olarak gurur günü." dedi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Edis'ten Havza ziyareti

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Havza ve Vezirköprü'nün iki komşu ilçe olduğunu hatırlatan Edis, iyi ilişkilerini daha da ileriye götürmek ve ilçelerine daha iyi hizmet etmek adına ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Nayman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkileri daha iyi seviyelere getirmek için üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini anlattı.

Edis ve beraberindekiler, daha sonra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile görüştü.

İki belediye olarak yapılan istişare ve tecrübe paylaşımın daha verimli hizmet olarak sahaya yansıdığını vurgulayan Edis, bölgenin iki büyük ilçesi olarak birlik ve beraberliği önemsediklerini ifade etti.

Özdemir de iki ilçenin komşuluğun ötesinde yakın ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "İki ilçemizin ortak hareket etmesi ve iş birliği yapması bölge için önemli. İş birliğimizi daha ileriye götürmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Sadık Edis'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarette Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı da bulundu.