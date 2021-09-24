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Havza'dan kısa kısa

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'dan kısa kısa

Havza'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı rehber öğretmenler bölge toplantısı düzenlendi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı sene başı rehber öğretmenler bölge toplantısı düzenlendi.

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Muzaffer Tahmaz RAM Müdürü Ademi Gümüşçü ile Havza, Ladik, Kavak ve Vezirköprü ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler katıldı.

Sağlam, son dönemde yaşanan salgın, yangın ve deprem gibi olayların insanların psikolojilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle pandemi çocuklarımızı olumsuz etkiledi. Bunu ilk fark etmesi gerekenler sizlersiniz. Bu dönemde rehber öğretmenlerimize daha büyük iş düşmekte. Bu tür eğitimlerin amacı rehber öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmesi ve öğrencilerimize yardımcı olmalarını sağlamaktır." dedi.

Gümüşçü de katılımlara teşekkür ederek, öğrencilere yardımcı olmak için kendilerini en iyi şekilde donatmaları gerektiğini kaydetti.

Daha sonra Gümüşçü ile RAM Müdür Yardımcısı Erkan İyiliksever ve diğer görevlilerce yapılacak çalışmalar, uygulamalar, yeni eğitim öğretim yılında iş ve işleyişlere dair bilgilendirmelerde bulunuldu.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünde yeni şube müdürleri göreve başladı

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yeni atanan şube müdürleri, görevlerine başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Yılı İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirme işlemleri kapsamında Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Turan Demir ve Hakan Erhan, işbaşı yaptı.

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AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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