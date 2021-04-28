Başkan Özdemir: "İlçemizin birçok yerinde çalışmalarımız sürüyor"
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Başkan Özdemir: "İlçemizin birçok yerinde çalışmalarımız sürüyor"

Başkan Özdemir: 'İlçemizin birçok yerinde çalışmalarımız sürüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havza'da kırsal mahalle muhtarları Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza'da kırsal mahalle muhtarları Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Başkan Özdemir, "Havza Belediyesi olarak ilçemizin birçok yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mesudiye Mahallesi Muhtarı Süleyman Altın, Esenbey Mahallesi Muhtarı Selahattin Tekbıyık, Şeyhkoyun Mahallesi Muhtarı Muharrem Akbaş ve Şeyhsafi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin'den oluşan heyet Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ettiler. Mahalle muhtarları ile yapılan görüşmede mahallelerde yapılan hizmet ve çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapılırken, muhtarlar taleplerini iletti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Mahalle muhtarlarımız halkın talep ve şikayetlerini yerel yönetime ve ilgili kurumlara iletilmesi, hizmet ve faaliyet süreçlerinin takibi gibi birçok alanda önemli bir işlev yerine getirmekteler. Havza Belediyesi olarak ilçemizin birçok yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem kırsal hem de merkez mahallelerimizde ekiplerimiz hizmetlerimizi yerine getiriyor. Yapılan çalışma planlarımız muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda şekillendiriliyor. Ziyaretlerinden dolayı değerli muhtarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Larva ilaçlaması yapıldı

Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri tarafından sivrisinek, karasinek ve kanatlı haşereler ile mücadele kapsamından larva ilaçlama çalışması yapıldı. Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri ilaçlama ekibi tarafından ilçe merkezinden geçmekte Hacı Osman Deresi ve Tersakan Irmağı yatakları, çöp toplama merkezi, geri dönüşüm atık toplama alanı, sebze pazarı, atık su kanalları ve çöp konteynırlarında larva ilaçlaması yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belirlenen bölgelerde ilaçlama çalışması yapıldığını belirterek, "İlçe merkezimizde uçkun ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışmaları periyodik olarak aralıksız devam edecek. Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar doğal dengeye zarar vermeyen ilaçlar kullanılmakta olup hiçbir şekilde çevreye zarar verilmemektedir" şeklide konuştu. - SAMSUN

Başkan Özdemir: 'İlçemizin birçok yerinde çalışmalarımız sürüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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