Havza'dan kısa kısa
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Havza'dan kısa kısa

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel, Havza temsilciliğini ziyaret etti.

Havza'dan kısa kısa
13.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:24

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel, Havza temsilciliğini ziyaret etti.

Demirel, Türk Kızılay şube ve temsilcilikleri ziyaretleri kapsamında Havza'da ilçe koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu'nundan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çörekçioğlu, yeni tip koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle yardım faaliyetlerinin aralıksız yürütüldüğünü belirterek, "Vefa Sosyal Destek Grubu hattımız ile ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmanın gayretindeyiz. Gönüllülerimizin de katılımı ile sorunsuz şekilde devam ediyor. Bizlere destek olan hayırseverlerimize de teşekkür ederim." dedi.

Demirel de Havza'nın kendileri için her zaman önemli bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ahmet Alımlı (52) idaresindeki 55 ACL 914 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Havza geçişi Samancılar mevkisinde yol ayırıcı bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Alımlı, Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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