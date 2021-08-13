Havza'dan Ayancık'a 3 bin ekmek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza'dan Ayancık'a 3 bin ekmek

Havza'dan Ayancık'a 3 bin ekmek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Havza Belediyesi ve Havzalı fırıncılar tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine yardım gönderildi.

Havza Belediyesi ve Havzalı fırıncılar tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine yardım gönderildi.

Yaşanan sel nedeni büyük hasar alan Ayancık ilçesinde yaşayan vatandaşlara Havza Belediyesi ve fırın işletmecilerinin iş birliği ile ilçeye 3 bin ekmek gönderildi. Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Havza Belediyesi ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlardan teslim alınan ekmekler Havza Belediyesine ait hizmet aracı ile selin vurduğu Ayancık'a gönderildi. Fırıncı Bülent Yılmaz, "Belediyemiz öncülüğünde değerli meslektaşlarımızın da katkıları ile selden mağdur olan Ayancıklı kardeşlerimize destek olmak bizlerin üzerine vazifedir. Talep gelmesi üzerine Havzalı fırıncılar olarak daha fazla sayıda ekmeği sel bölgesine göndermeye hazırız. Umarım bu desteğimiz kardeşlerimizin yarasına bir nebze merhem olur" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise "Havza olarak selde mağdur olan Ayancıklı hemşerilerimize destek olmak adına belediyemiz ve fırıncılarımız ile birlikte yardım elimizi kardeşlerimize uzatmak istedik. İlk etapta ilçemiz fırıncı esnaflarımız ile birlikte 3 bin adet ekmeği sel bölgesine gönderdik. Kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bizim toplumuzun vazgeçilmez değerleri. Havza olarak yardıma ihtiyacı olana yardım elimizi uzatmaktan hiçbir zaman geri durmadık, inşallah bundan sonrada geri durmayacağız. Selden mağdur olan kardeşlerimize yardım için yaptığımız çalışmaya destek veren tüm fırıncı esnafımıza teşekkür ediyorum. Havza olarak selden zarar gören tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Havza'dan Ayancık'a 3 bin ekmek
Havza'dan Ayancık'a 3 bin ekmek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Mustafa Sandal Berdan Mardini
Spor Muslera Aytaç Kara Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havza'dan Ayancık'a 3 bin ekmek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 14:50:07. #1.16#

title