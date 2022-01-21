Havza'daki 6 bin 342 öğrenci karne heyecanı yaşadı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne dağıttı.

Eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlaması dolayısıyla Havza Karşıyaka İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katılan Nayman ve Özdemir, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

Nayman, öğrencilere tatilin tadını çıkarmalarını tavsiye ederek, "Önümüzdeki tatilde bol bol eğlenin ve kitap okuyun. Sokak hayvanları ile ilgilenin." dedi.

Velilerle de sohbet eden Nayman, "Sakın çocuklarımızı amansız bir yarışın içine sokmayın. Boynuz kulağı geçtikten sonra çocuklarımız bizlerden daha iyi eğitim aldığında başarılı olmuş demektir. Çocuklarımıza tatilde eğlenme, sokak hayvanları ile ilgilenme için fırsat tanıyın." diye konuştu.

Özdemir de çocukların şimdiden idealleri olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Allah'ım sizleri muvaffak eylesin. Bizim okumaktan ve başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Siz bizim istikbalimiz, geleceğimizsiniz. Kendinize bir hedef koymanız, sizleri başarı için motive edecektir. Bu tatil sizlerin dinlenmesi ve eğlenmesi için güzel bir fırsat, tatilinizi doyasıya yaşayın." ifadesini kullandı.

Nayman ve Özdemir, okulun özel eğitim sınıfını da ziyaret ederek, buradaki öğrencilere karnelerini vererek onlarla sohbet etti.

Havza'da 669 okul öncesi, 1691 ilkokul, 1785 ortaokul, 2 bin 197 lise olmak üzere toplam 6 bin 342 öğrencinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladığı öğrenildi.

Programa Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Turan Demir ve Hakan Erhan da katıldı.