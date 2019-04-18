Havza'da Zeka Oyunları Yarışması Sona Erdi

Havza Milli Eğitim Müdürlüğünün, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesini başlatlatmak için Samsun'a çıkışı ve Havza'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle düzenlediği zeka oyunları yarışması sona erdi.

Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonundaki yarışmalar lise, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde gerçekleştirildi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı, 3 gün süren yarışmaların son gününde Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cafer Uzun, yarışmanın yapıldığı salonu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ettiler.

Yılmaz, düzenlenen etkinlikte amacın sadece yarış olmadığını belirterek, "Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun ve Havza'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik ile öğrencilerimizi hem ders stresinden uzaklaştırmak hem de sosyal anlamda gelişimlerini sağlamak istedik. Katılımcı tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Öğrenciler, hedef 5, mangala, koridor, dokuztaş ve pentago oyunlarında yarıştılar.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüsamettin Elmas ve Şevket Sezer tarafından verildi.

100. yıl etkinlikleri kapsamında Havza Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile koşu düzenledi.

Yıldız kızlar bin 500 metre, yıldız erkekler 2 bin metre, küçük kızlar bin ve küçük erkekler bin 500 metrede 350 genç sporcu, ter döktüler.

Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cafer Uzun ise 100. yıl etkinlikleri kapsamında birçok etkinliğin yapılacağına dikkat çekerek bu sayede öğrencileri spora yönlendirdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA