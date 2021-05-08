Havza'da açılan pazar yerleri denetlendi
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Havza'da açılan pazar yerleri denetlendi

Havza'da açılan pazar yerleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | 3. Sayfa

Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle açılışına izin verilen pazarda Havza Belediyesi Zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle açılışına izin verilen pazarda Havza Belediyesi Zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince pazar giriş noktalarında HES kodu sorgusu yapıldı.

Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla açılışına izin verilen pazar yerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Vatandaşlara Kovid - 19 tedbirleri hatırlatarak, müşterilerin tezgahtan ürünleri kendileri almamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalara salgının sonuna kadar devam edileceğini belirterek, "Halkımızın pazar yerlerinde güven ile alışveriş yapmaları için denetimlerimize ara vermeden devam edilmekte. Halkımızdan ricamız kullandıkları maske ve eldivenleri özel atık kutularına atmaları. Yine pazarcı esnaflarımız için pazar yerlerine ilave konteynerler koyduk. Çöplerini buralara atarlar ise bize yardımcı olmuş olurlar." dedi.

Havza'da açılan pazar yerleri denetlendi
Havza'da açılan pazar yerleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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