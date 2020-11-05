Havza'da zabıta tebligat ve denetim yaptı
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Havza'da zabıta tebligat ve denetim yaptı

05.11.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:15
Havza'da zabıta tebligat ve denetim yaptı

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafında denetim yapılarak esnaflara korona virüs Ek Tedbirler Genelgesi kapsamında alınan önlemleri esnaflara tebliğ edildi.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafında denetim yapılarak esnaflara korona virüs Ek Tedbirler Genelgesi kapsamında alınan önlemleri esnaflara tebliğ edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 81 ili kapsayacak yeni kararlar kapsamında Sağlık Bakanlığı "Covid¬19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile ilgili genelge belirtilen iş yerlerine tebligatla bilgilendirmelerde bulunarak denetimler yaptılar.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genelgede belirtilen, lokanta, çay ocağı, hamam, kaplıca ve benzeri işyerlerini ziyaret ederek işyerlerinin en geç saat 22: 00'de kapanmalarının sağlanması yönünde esnafları bilgilendirerek uyarılarda bulundu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir alınan her tedbirin halkın sağlığını korumaya yönelik olduğunu ifade ederek; "Bu salgının önüne geçilmesi için üzerimize düşen her görevi ve sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Alınan tedbirlere uyulmadığı sürece daha ciddi tedbirlerin alınması kaçınılmaz olacak. O yüzden maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uyalım. Bizler halkımız için gece gündüz çalışmaktayız. Halkımızdan ricamız ve isteğimiz sadece kurallara uymaları. Kurallara uymadığımız zaman sadece bunun maddi karşılığı yok. Korona virüs nedeni ile yitip giden canlarımızı unutmayalım ve tedbirlere daha sıkı sarılalım" dedi. - SAMSUN

Havza'da zabıta tebligat ve denetim yaptı
Havza'da zabıta tebligat ve denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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