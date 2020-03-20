Havza'da zabıta ekipleri koronavirüs denetimi yapıyor Samsun'un Havza ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında lokantalar ve marketlerde hijyen denetimi ve bilgilendirme yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında lokantalar ve marketlerde hijyen denetimi ve bilgilendirme yaptı.

Havza Belediyesi Zabıta ekipleri, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle talebin arttığı hijyen ve gıda ürünlerinde yapılan haksız fiyat artışının önüne geçmek için market ve benzeri iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde ayrıca ilçe genelinde faaliyette bulunan lokantalarda hijyen denetimi ve bilgilendirme gerçekleştirildi.

Bilgilendirmede, Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirler hakkında işletmeci ve çalışanlara iş yerlerini sık sık havalandırmaları, çok sayıda müşteri kabul etmemeleri ve genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, koronavirüse karşı ilçe genelinde tedbirlerin artırıldığını belirterek, "Koronavirüsünün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla ekiplerimiz halkın yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, camiler, bankamatikler, minibüs ve dolmuş durakları, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile temizleme işlemlerinin yanında gıda ve temizlik ürünü satışı yapan işletmelere anormal fiyat artışlarını da denetliyor. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastladığımız takdirde gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlayacağız. Halkımızdan ricamız yayılma riskinin ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere ve uyarılara uymaları. Alınan her tedbir halkımızın sağlığını korumaya yöneliktir." dedi.

Kaynak: AA