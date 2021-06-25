Havza'da YKS'ye 1675 aday girecek

26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Havza'da 1675 adayın katılacağını bildirildi.

26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Havza'da 1675 adayın katılacağını bildirildi.

Havza Belediyesi tarafından 2021-YKS öncesi okul binalarında Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt koordinesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Havza Sınav Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, AA muhabirine, hafta sonu 3 oturum olarak uygulanacak 2021-YKS için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

YKS'nin her oturumunda adaylara sınav binası girişinde maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirten Tural, "İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan veya kolonya getirebilecek. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturuldu." dedi.

Adayların sınava gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri gerektiğini vurgulayan Tural, "Sınav günleri İlçe Nüfus Müdürlüğümüz açık olacak. Adaylarımız saatinden önce sınav binalarında olsun. Adaylarımızın bütün bir yıl verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için bu çok önemli." diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de sınava girecek adaylara başarılar dileyerek, "Adaylarımızın sağlığını korumak için yapılması gereken ne varsa fazlası ile yapmaktayız. Sınav günü ilçe merkezinde adayların sınava geç kalma durumlarının önüne geçmek adına araçlarımız hazır bekletilecek. Ayrıca zabıta memurlarımız dışarıdan sınav için gelecek adaylarımıza yardımcı olacak. İlçe merkezimizde Öğrenci Danışma Merkezimiz hizmette olacak." ifadelerini kullandı.

Havza'da YKS'ye 6 binada 889'u erkek, 786'sı kız olmak üzere toplam 1675 aday girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu