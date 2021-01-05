Havza'da yılın ilk belediye meclis toplantısı yapıldı

Havza Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Özdemir, tüm Havzalıların ve meclis üyelerinin 2021 yılını tebrik ederek, yeni yılın sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Özdemir, 2020 yılında olduğu gibi 2021'de de çalışmalara ara vermeden devam edileceğini belirterek, "2020 yılı tüm dünya ve ülkemizde pandemi etkisinde geçti. Bizler de hem pandemi ile mücadele hem de halkımıza hizmet için çalışmalarımıza devam ettik. İnşallah 2021 yılında pandemi sürecinin geride kaldığı ve hizmetlerimize devam edeceğimiz bir yıl olacak. Havza OSB'de çarklar dönmeye başladı ve yatırımcılar istihdamı arttıracak yatırımlarına devam ediyor. Yine sondaj çalışmalarımız olumlu sonuçlandı. 2021 yılının ilçemize, Samsun'umuza, ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini dilerim." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu