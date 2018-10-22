Havza'da Yıkılan Okul Binası Yeniden Yapılıyor

Samsun'un Havza ilçesinde, depreme dayanıklılık testleri sonucunda yıkılan 25 Mayıs Ortaokulu binasının inşasına başlandı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, inşaat sahasını ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, okulun 3 katlı ve 18 derslikli yaklaşık 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olacağını ve 3 milyon 800 bin liraya mal olacağını belirtti.

Başkan İkiz, yaptığı açıklamada, okul binasının 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde hizmete gireceğini belirterek, "İnşallah deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden yapılan 25 Mayıs Ortaokulumuzda gelecek yıl eğitime başlanacak. Bina tamamlandığında öğrencilerimiz daha güvenli, kaliteli ve modern bir ortamda eğitim imkanı bulacaklar. Yapılacak bu okul binası ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı olsun." diye konuştu.

25 Mayıs Ortaokulunun 1962 yılında yapılan altı derslikli binası, 1992 yılında yıkılarak yeniden yapılmıştı. Yapılan zemin etüt ve karot numune testleri sonucunda depreme dayanıksız olduğu belirlenen 25 Mayıs Ortaokulu binası mayıs ayında yıkılmıştı.