Havza'da yetim öğrencilere yardım yapıldı Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, yardımsever bir iş insanının yetim öğrencilere maddi yardımda bulduğunu bildirdi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, yardımsever bir iş insanının yetim öğrencilere maddi yardımda bulduğunu bildirdi.

Çörekçioğlu, yaptığı açıklamada, Samsunlu yardımsever bir iş insanının yetim öğrencilere 100'er lira maddi yardımda bulunduğunu söyledi.

Bunu Türk Kızılay aracılığıyla yapmayı tercih ettiğini belirten Çörekçioğlu, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ilçede eğitim gören 76 yetim öğrencimizi tespit ettik ve kendilerine ulaştırdık. Çalışmalarımıza destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederim." dedi.

Çörekçioğlu, hayırsever insanların sayısının artması temennisinde bulunarak, "Bu kardeşimiz yetim yüzü güldürdü, Allah da onun yolunu açık eylesin. Yetimlerimiz ve Kızılay Havza Temsilciliği adına kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA