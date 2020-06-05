Havza'da yeniden faaliyete başlayan iş yerleri denetlendi
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Havza'da yeniden faaliyete başlayan iş yerleri denetlendi

Havza'da denetim ekiplerince yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerleri denetlendi.

Havza'da yeniden faaliyete başlayan iş yerleri denetlendi
05.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:28

Havza'da denetim ekiplerince yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerleri denetlendi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Esnaf Odası temsilcilerinden oluşan denetim ekibi, 1 Haziran'dan bu yana yeniden hizmet veren lokanta, kahvehane, dinlenme tesisi, otel, spor salonu, kaplıca, pansiyon ile 11 Mayıs'ta tekrar açılan berber ve kuaför salonlarını denetleyerek iş yeri sahiplerini bilgilendirdi.

Denetimde iş yerlerinin randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafe, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları, dezenfekte, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması gibi uygulamalar kontrol edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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