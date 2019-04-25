Havza'da "Yedi Bölge Yedi Renk" Konseri

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yılı dolayısıyla "Yedi bölge yedi renk" konseri düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Havza Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliğiyle oluşturulan Gençlik Korosu tarafından Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Konserde 7 coğrafi bölgeden 14 eser seslendirilirken, bölgesel halk oyunları da oynandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, etkinliğin Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun ve Havza'ya gelişinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediğini belirterek, "Etkinliklerimiz mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Konsere ve koronun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Konserin sonunda konsere katkı verenlere Kaymakam Metin Yılmaz tarafından plaket, koro üyelerine de Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Milli Eğitim Müdürü Sağlam tarafından başarı belgeleri verildi.

Kaynak: AA